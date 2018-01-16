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Стали известны предсмертные планы солистки The Cranberries
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    Стали известны предсмертные планы солистки The Cranberries

    10:05  16 Января 2018  /обновлено: 10:24  16 Января 2018
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    Стали известны предсмертные планы солистки The Cranberries

    Лондон, 16 января. Перед смертью солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать новую версию своего хита Zombie.

    Об этом журналистам SkyNews рассказали музыканты группы Bad Wolves. По словам Томми Векста, О'Риордан очень понравилась их версия Zombie, поэтому она решила записать с ними свою партию.

    «Это был лучший комплимент, который могла бы получить молодая группа или любая группа в этом смысле», — признался он.

    Другой музыкант Мартин Гловер в своем Instagram также сообщил, что трагические известия застали его, когда он ждал О'Риордан в студии. «Ужасные и трагические новость застали нас, когда мы ждали ее в студии. Все мысли с ее семьей и близкими», — написал он.

    Напомним, солистка The Cranberries умерла накануне в Лондоне. В полиции ее смерть назвали «необъяснимой».  Представитель О'Риордан сообщил, что в Лондон она приехала на короткую сессию записи нового материала.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #the cranberries #ориордан #долорес
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