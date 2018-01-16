Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

Киев, 16 января. Несколько десятков экологов пришли к зданию в Гослесагентства Украины, чтобы выразить свое возмущение барскими замашками президента страны Петра Порошенко и его окружения. Как сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), сам Порошенко, а также его друзья и чиновники превратили парк «Сухолучье», где раньше любил проводить время Виктор Янукович, в свою личную резиденцию. Теперь они там охотятся, устраивают пикники и проводят вырубки леса ценных пород, при этом запрещая посещение угодий простым гражданам страны.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал журналистам, явившимся на акцию, о проблемах «Сухолучья».

«У нас пикет по двум проблемам. Первое: необходимо создание национального парка на месте царской охоты Януковича в «Сухолучье». К сожалению, Гослесагентство Украины не хочет создавать там национальный парк и тормозит его создание вот уже три года, с момента революции. Потому что там сейчас любят охотиться другие ребята – из администрации президента и кабмина. Поэтому, видимо, им дали команду не утверждать этот проект. Вторая проблема – несанкционированные вырубки леса. С подачи министра экологии Семерака в 2016 году в санитарные правила в лесах Украины были введены дополнения, которые запрещали рубки в заповедниках. Но Гослесагентство решило подать в кабмин новые дополнения, снова разрешающие эти рубки», - с горечью заявил эколог.

Заметим, в ходе так называемой революции 2014 года, когда вооруженные формирования националистов свергли правительство Виктора Януковича, украинской общественности заявлялось, что представители новой власти будут вести себя иначе – что они откажутся от практики «царской охоты» в заповедных местах и будут выполнять требования экологов.

«К сожалению, люди, которые пришли к власти на Украине в 2014 году, ничем не отличаются от тех, кого мы тогда скинули. Разве что они еще более жадные и наглые. Они не считают нужным даже прятаться, действуют в украинских лесах как бандиты, истребляют все, до чего дотягиваются», - подытожил один из активистов.

По словам Владимира Борейко, каждую неделю в национальном парке «Сухолучье» сотрудники аппарата Порошенко устраивают там охоту с привлечением большого числа знакомых, включая женщин легкого поведения.

«Национальный парк превратился в место пошлых развлечений для избранных. На время этих развлечений «Сухолучье» блокируется несколькими цепями охраны и что там происходит, можно только представить. Это дикость какая-то, средневековье, так вели себя паны триста лет назад, но в цивилизованной стране это дико», - рассказал эколог.

Экологи попытались провести для публики флеш-моб на заданную тему, но полиция жестко пресекла подобные действия на тротуаре, пригрозив активистам арестом.

Напомним, «Сухолучье» — это Днепровско-Тетеревское лесоохотничье хозяйство, которое было создано еще первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиром Щербицким в 1967 году. Отдыхающим это место интересно тем, что до него от Киева ехать всего 40 минут по хорошей дороге, построенной Виктором Януковичем. Теперь угодьями пользуются Петр Порошенко и его люди.