Добрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина»

16 января — день представления предвыборной программы кандидата от КПРФ на президентских выборах-2018 под названием «20 шагов Павла Грудинина». Однако пятью днями ранее эта программа была выложена на сайте КПРФ, и все желающие могли ознакомиться с ней.

С просьбой «шаг за шагом» проанализировать эту программу редакция Федерального агентства новостей обратилась к известному публицисту, кандидату экономических наук Алексею Гордееву.

Опять «отнять и поделить»

— Алексей Юрьевич, начнем с названия коммунистической программы. «20 шагов Павла Грудинина» — насколько удачно это придумано?

— Вообще-то, любая политическая программа, в названии которой присутствует точная цифра, должна восприниматься как сигнал опасности.

— Почему вы так считаете?

— Цифра — однозначна, а наша жизнь — нет. И абсолютизировать какую-то цифру, делать ее «программной» — явный признак зашоренности мышления, догматизма и тесно связанного с ними авантюризма. Представьте себе, если хотя бы один из запланированных шагов по какой-то причине сделать не удастся, — что, все тогда пойдет не так, ракета не взлетит? А если это не взаимосвязанные вещи, то для чего цифра? Чтобы привлечь внимание общества, в том числе избирателей: мол, у нас все точно просчитано?

— Знаменитые «95 тезисов» Мартина Лютера, пятисотлетие которых отмечалось в прошлом году, — тоже из этой серии?

— Да, но сам основатель протестантизма озаглавил свой текст с позициями, пронумерованными римскими цифрами, все-таки иначе: «Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций», — а название «95 тезисов» дали уже его последователи. Могу привести другие, более близкие нам примеры: «10 сталинских ударов», «500 дней» Григория Явлинского…

— «123 трудных шага» Ксении Собчак? Кстати, в предвыборной программе Павла Николаевича на целых 103 шага меньше, чем в предвыборной программе Ксении Анатольевны. Столь явная перекличка между названиями программ двух вроде бы разных кандидатов, идущих на одни и те же президентские выборы, наверное, заставляет задуматься?

— Для того, чтобы сделать в данном отношении какие-то обоснованные выводы, нужно сопоставить содержание двух этих текстов. Но это, согласитесь, несколько иная, самостоятельная тема.

— Вернемся к «20 шагам». Наверное, лучше будет идти от частного к общему, разбирая эту программу, так сказать, пошагово и только затем дать общую оценку?

— Да, так будет правильнее с методологической точки зрения. К тому же, содержание документа далеко не всегда зависит от его формы, тем более — от названия. Возможно, мое предубеждение к «программным цифрам» в данном случае не оправдано. Вы цитируйте пункты программы, а я попытаюсь их прокомментировать.

— Хорошо. Шаг первый: «Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации».

— Замечательный запев! Просто гимн принципу социальной справедливости в варианте «отнять и поделить»! Единственный вопрос: каким образом, на какой основе будет проводиться заявленная здесь национализация? Если на безвозмездной, путем «экспроприации экспроприаторов» и полной отмены итогов приватизации, то это не «крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству», а новая Октябрьская революция, гражданская — и, возможно, не только гражданская — война.

Если у нас гораздо больше половины национальных производственных активов формально находятся в иностранной юрисдикции, в том числе оффшорной, то ясно, что нынешние санкции со стороны «коллективного Запада» на этом фоне покажутся «цветочками». А если национализация будет проводиться на возмездной — хотя бы частично — основе, то откуда у казны возьмутся дополнительные триллионы рублей, способные «дать импульс развитию»?

Не стоит забывать и о том, что национализация может быть промежуточным этапом для новой приватизации. Те же большевики во главе с Владимиром Лениным в первые годы Советской власти раздали в концессию иностранным компаниям значительную часть национализированных активов.

Так что с первым из двадцати шагов Павел Николаевич и созданный коммунистами «высший Государственный совет», от имени которого кандидат говорит: «мы», — кстати, что такое этот Госсовет? неконституционный орган государственной власти? — явно «темнят».

Между прочим, программа национализации банковского сектора — на возмездной основе — в течение вот уже четырех лет осуществляется Центробанком под руководством Эльвиры Набиуллиной — и вызывает яростное неприятие со стороны политической оппозиции и «слева», и «справа».

— Шаг второй: «Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов — косвенных».

— По-моему, эту программу Грудинину писали какие-то его личные враги или убежденные антикоммунисты. Мало того, что они поставили своего официального кандидата в президенты на одну доску с Ксенией Собчак, — они выставляют этого неординарного человека каким-то неадекватом, для которого сложить вместе два и два является неразрешимой задачей.

Смотрите, в первом пункте программы требование национализации увязывалось с необходимостью увеличить доходную часть бюджета на несколько триллионов рублей — и тут же говорится о том, что «в кубышке правительства» эти несколько триллионов рублей уже имеются.

Известный оппозиционный экономист Михаил Делягин говорит о том, что неиспользованные остатки федерального бюджета достигают семи триллионов рублей — и никто эту цифру не опровергает. Возникает вопрос: так главная проблема — в нехватке денег, в их неправильном, неэффективном использовании, или в чем-то ином, что остается вне поля зрения уважаемого кандидата?

Не буду говорить о том, какие последствия обязательно вызовет полный или хотя бы «половинный» вывод наших активов из иностранных валют и ценных бумаг, в первую очередь американских, ограничусь лишь замечанием, что для нашей страны это шаг, близкий к суициду, поскольку он противопоставит Россию всему миру, продолжающему, несмотря ни на что, торговать друг с другом за доллары.

Они ничего не забыли и ничему не научились

— Шаг третий: «Кредитные ресурсы — на восстановление экономики. С этой целью снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита».

— Прекрасно! Этих же шагов требует от власти вся левопатриотическая оппозиция. Требует давно и почему-то безуспешно, хотя, казалось бы, все выгоды от такого шага налицо и понятны даже ежу. Но они могут быть оправданы только в том случае, если российская экономика функционирует как замкнутая система. А она не функционирует как замкнутая система. И коммуникации с другими сегментами мировой экономики, особенно финансовые, для нас критически важны.

Дело в том, что «дикий вывоз капитала», о котором говорится в программе Грудинина, не является такой уж улицей с односторонним движением. Кое-какие интересы России обеспечиваются и кое-какие проблемы решаются быстро и эффективно по обе стороны наших национальных границ именно благодаря наличию каналов для свободного движения капиталов, которые, кстати, американцы за последние несколько лет пытаются перекрыть, но не слишком успешно. Павел Николаевич собирается решить эту задачу для «дяди Сэма»? Как говорится, звездно-полосатый флаг ему в руки!

Что касается «масштабных финансовых вливаний» в отечественную экономику, то они и так производятся — только в точечном, целевом порядке. Да и в целом ключевая ставка ЦБ только за последний год была снижена с 10% до 7,75% годовых, а с максимума зимы 2014–15 годов в 17% она уменьшилась почти в 2,2 раза.

И, возможно, самое главное. Сейчас очень мало технологических процессов, которые гарантированно будут востребованы потребителями и эффективно работать в течение 20–50 лет. Советский Союз экономически «провалился» именно на этом еще 30 лет назад. Создается впечатление, что наши коммунисты, как монархисты во Франции XIX века, «ничего не забыли и ничему не научились».

— Шаг четвертый: «Новая индустриализация, модернизация экономики и ее вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15–20% до 70–80%, как в передовых странах мира».

— Если Павел Николаевич намерен совершить столь впечатляющий рывок за первые шесть лет своего предполагаемого президентства — хотя конкретные сроки в его программе обходятся молчанием, — то достичь этого результата на деле можно одним-единственным путем — опережающего «урезания» остальных секторов промышленного производства и, соответственно, национального валового продукта в целом. Как это может соотноситься с заявленным выше «развитием в интересах народа», честно говоря, даже не знаю. Тем более что все современные модели инновационной экономики предполагают ощутимое сокращение количества рабочих мест, с понятными социально-политическими последствиями.

— Шаг пятый: «Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания».

— В сфере сельского хозяйства Грудинин — безусловный профессионал и чувствует себя как рыба в воде. Но 10% бюджетных расходов на нужды сельскохозяйственного производства, где производится 4,5% российского ВВП и занято 9% работающих, — при том, что в сельской местности официально проживает чуть больше четверти (25,7%) населения страны, — это явный «перебор».

Пока на целевую поддержку агропромышленного комплекса ежегодно выделяется около 200 млрд рублей, это примерно 1,25% расходной части федерального бюджета. Вместе с другими тратами (пенсии, соцобеспечение, строительство и т.д.) «на круг» получается не больше 5%, то есть Грудинин обещает сельскому избирателю вдвое больше бюджетных денег, чем тот получает сегодня. А за чей счет? Получается, так или иначе — за счет «остальных» трех четвертей населения страны, но об этом в программе ни слова не говорится.

Ну, и по ГОСТам. Речь, видимо, идет не о восстановлении советских стандартов для нашей пищевой промышленности, что уже технологически невозможно, а о возврате полного государственного регулирования и контроля в этой сфере, со всеми плюсами и минусами этого шага, который без мощной господдержки легко может вылиться в полный коллапс отечественного агропрома. О чем, собственно, и речь.

Опробовать все это на практике можно, назначив Павла Николаевича в составе нового правительства министром сельского хозяйства РФ — это его реальный «потолок». Полагаю, на этом посту он вполне может проявить все свои достоинства и компетенции.

Политическая маниловщина

— Шаг шестой: «Наша историческая задача — обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведем выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернем бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах».

— А вот это — уже политическая «маниловщина» в чистом виде. Полная стоимость подобной программы, даже в самом минимальном ее исполнении, — от 2 до 3 триллионов долларов. Из какого источника можно взять такие деньги, которых у нашего государства нет и в ближайшее время не предвидится, никто, включая Грудинина, не знает и не скажет.

К тому же, механическое «выравнивание» региональных бюджетов — самый верный шаг для расцвета местных сепаратизмов, особенно в «донорских» регионах страны. Да и в «дотационных» — тоже. Если этот пункт реализовать на практике, то механизмы тут будут разные, а результат один: развал страны, и хорошо, если еще по «мирному» сценарию.

— Шаг седьмой: «Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи».

— То же самое: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Это еще триллионы рублей дополнительных бюджетных расходов с абсолютно неясными источниками финансирования. Следующий шаг.

— Шаг восьмой: «Налоги — в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменен. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».

— Чисто популистские обещания без всякого указания на конкретные механизмы их реализации. Кто будет признан малоимущим, а кто — богачом? И насколько «прогрессивной» окажется новая шкала подоходного налога? Не приведет ли она к массовой эмиграции отечественных олигархов в иностранные юрисдикции, результатом чего станет едва ли не кратное падение номинальных доходов населения? И за счет какого «налогового маневра» предполагается заместить выпадающие доходы от НДС, транспортного налога и выплат по «Платону»?

Напомню, что расходная часть федерального бюджета, согласно этой программе Грудинина, должна быть значительно увеличена, а доходная, получается, значительно сокращена. За счет чего, в таком случае, кандидат от КПРФ намерен финансировать бюджетный дефицит? Или он баллотируется на пост не президента России, а Господа Бога, который по определению всеблаг и всемогущ?

— Шаг девятый: «Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000–30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернем гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных вузов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации».

— Я уже готов отдать свой голос избирателя за Павла Николаевича! В условиях запланированного им бюджетного дефицита, полной национализации банковской системы и перекрытия трансграничного движения капиталов, что гарантирует нашей стране гиперинфляцию, минимальную заработную плату он мог бы нарисовать и на уровне 150 тысяч или даже миллиона рублей.

Но в этом случае его потенциальные избиратели могли бы задуматься и насторожиться — ведь многие из них еще помнят, как были «миллионерами» в середине «лихих девяностых», но на эти миллионы невозможно было прокормить себя и свою семью. А так, по сегодняшним меркам, на 25–30 тысяч рублей прожить еще можно… В общем, шаги популизма делаются все шире и увереннее. Что там дальше?

Обещать — не значит жениться

— Теперь я позволю себе перечислить сразу несколько шагов: с 10-го по 13-й. Шаг десятый: «Разрушение социальной сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения — не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации».

Шаг одиннадцатый: «Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров».

Шаг двенадцатый: «Гражданам — достойные пенсии. Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернем индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости — не менее 50% от средней зарплаты».

Шаг тринадцатый: «Мы защитим духовное здоровье нации. Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам».

— Да, количество сережек, предназначенных для раздачи всем сестрам, то есть избирателям, в данной программе уже зашкаливает, причем обещания такого уровня не могут быть ничем подтверждены, а тем более — гарантированы на практике. Есть пословица про добрые намерения, которыми устлана дорога в ад. Но я искренне сомневаюсь, что директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина», который уже 20 с лишним лет успешно выживает в сверхагрессивной и сверхконкурентной среде столичного бизнеса, сохранил в себе столько благих намерений. Тут уже явно что-то другое…

— Тогда как вы прокомментируете шаг четырнадцатый: «Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3–4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заем на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено».

— Я тоже за все хорошее против всего плохого. Но уже отказываюсь понимать, за чей счет будет происходить — если будет — весь заявленный Павлом Николаевичем пир социальной справедливости и прогресса? Это блестящая, прекрасная, сверхпривлекательная предвыборная программа, но назвать ее президентской язык не поворачивается. Слишком много обязательств, которые априори не могут быть выполнены: ни по отдельности, ни, тем более, все вместе. Ну, обещать — еще не значит жениться. Что значится в остальных шагах?

— Шаг пятнадцатый: «Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан».

Шаг шестнадцатый: «Обеспечить защиту природы. Мы введем запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена»…

— Здесь я двумя руками «за»! Думаю, как и большинство граждан России. Но, например, — никто тех же «валютных ипотечников» не тянул за руку брать долларовые кредиты в коммерческих банках, все выгоды и риски по данным сделкам были прописаны в договорах. И если поддерживать эту, далеко не самую нуждающуюся, категорию должников перед коммерческими банками, то чем хуже них все остальные, про которых не сказано ни слова? Я имею в виду клиентов не «микрофинансовых» контор, а лицензированных «белых» банков, работающих с кредитами населению. Но по этим пунктам каких-то дополнительных замечаний, наверное, меньше всего…

Не трогай то, что работает

— Шаг семнадцатый: «Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов».

— Ну, здесь Грудинин и его «политические программисты», можно сказать, ломятся в открытую дверь. Такого рода программы не реализуются за год-другой или за шесть лет президентства. Владимир Путин в этом направлении начал работать, еще впервые став премьер-министром, в 1999 году, и только к 2015 году появились ощутимые результаты, которые на ближайшую перспективу гарантированно обеспечивают нам стратегическую безопасность, по крайней мере — военную. Так что, если тут ничего не ломать через колено, все должно быть хорошо и без вмешательства Павла Николаевича.

— Шаг восемнадцатый: «Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы — в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий».

— Оставлю этот момент без подробных комментариев. Судебная система тоже не меняется «по щелчку пальцев», это одна из ветвей власти, которая не может существовать в обществе, но быть независимой от него. Как превратить нынешнюю, да и любую иную, судебную систему в некий абстрактно, идеально «справедливый суд», я не знаю. Предположим, что кандидату от КПРФ эта тайна открыта. Хотя верится в это с трудом…

— Шаг девятнадцатый: «Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов».

— Ну, это уже заявка на пересмотр действующей Конституции России, со сменой всей системы управления страной. Относиться к такой заявке можно по-разному, но стабильности стране она явно не прибавит. Кажется, мы добрались до завершающего шага грудининской программы?

— Да, вот шаг двадцатый: «Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект».

— То же самое: это означает проведение в нашей стране полноценной конституционной реформы. Плюс изменение статуса Центробанка, что вызовет немедленную реакцию со стороны глобальной финансовой системы и создаст правовую основу для санкций против его активов за рубежом, которые кандидат от КПРФ намерен, насколько я понял из первых нескольких «шагов», «вернуть в Россию».

— Что же получается в результате? Как вы оцениваете этот политический документ, «20 шагов» в целом?

— Думаю, он подтверждает мои худшие опасения процентов на девяносто. То, что в нем реально, то нехорошо, а что хорошо — то нереально. За частичным исключением трех-четырех пунктов, которые касаются сельского хозяйства, обороны, охраны природы и эксцессов российского «дикого банкинга». Все остальное — либо запредельный популизм, «обещалкин без кармана», либо дестабилизация нашей международной позиции и ситуации внутри страны, либо и то, и другое вместе. Это не реальная программа развития, а программа конфликтов со всем миром и между различными частями российского общества.

Обнадеживает только то, что Грудинину с такой программой президентом Российской Федерации через два с небольшим месяца явно не избраться. И все же какую-то часть отечественного электората, неспособного адекватно воспринимать политические лозунги и обещания, он под свои знамена, несомненно, соберет. И если эта часть окажется меньше прогнозируемой верхней планки в 15%, за будущее нашей страны можно быть, в принципе, спокойным. А вот если эта цифра окажется больше, тут придется и задуматься, и как-то скорректировать дальнейшую работу всей «вертикали власти».

В этом отношении выдвижение Павла Николаевича и представленную им программу даже можно было бы счесть полезной — как своего рода политическую лакмусовую бумагу, определяющую общую адекватность современной России.