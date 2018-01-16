Путин в приветствии Гайдаровскому форуму рассказал о решающем факторе лидерства стран

Москва, 16 января. Глава российского государства Владимир Путин в приветствии к организаторам и гостям открывающегося Гайдаровского форума отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и благополучия фирм и государств на сегодняшний день становится способность быстро осваивать революционные технологии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам президента России, на сегодняшний день все более важным, решающим фактором лидерства и конкурентоспособности компаний и стран становятся умение и профессионализм, способность быстро осваивать прорывные технологии, говорится в приветственной телеграмме.

Путин отметил, что такие темы, как образовательный процесс и подготовка кадров, «цифровизация» всех областей жизни не просто так находятся в центре внимания мероприятия.

Российский лидер также рассчитывает, что по всем этим направлениям пройдут богаты и насыщенные дискуссии, в ходе которых появятся новые и креативные инициативы, которые удастся применить на практике.

Напомним, форум продлится до 18 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Владимир Путин. Биография