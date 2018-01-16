Власти Омской области провели более 40 встреч с гражданами по поручению Путина

Омск, 16 января. В Омской области по поручению президента России Владимира Путина были организованы 42 личных приема граждан высшими должностными лицами, сообщили организаторы встреч.

По данным представителей руководства Омской области, за прошлый год в приемную президента России в регионе обращались около 117 человек в месяц. Всего с вопросами за 12 месяцев обратились 1408 человек.

«По поручению президента Российской Федерации проведено 42 личных приема граждан высшими должностными лицами и руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Омской области», — констатировали представители региональных властей.

Ранее сообщалось, что 10-классница из Шарьи Костромской области Екатерина Смирнова рассказала президенту России Владимиру Путину о необходимости развития малых городов. Девушка назвала свое сочинение «С надеждой на лучшее».