Почти 50 больниц оборудовали Интернетом в Томской области по поручению Путина

Томск, 16 января. Томское отделение «Ростелекома» предоставило возможность почти 50 лечебно-профилактическим учреждениям региона пользоваться модернизированными цифровыми сервисами и применять новейшие технологии для оказания качественной помощи пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для оснащения высокоскоростным интернетом 48 медицинских организаций региона оператор в течение короткого срока построил 25 километров волоконно-оптических линий связи и заключил соглашения с медицинскими учреждениями в 15 районах Томской области.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 2016 года поручил за два года обеспечить современными скоростными каналами связи все медицинские учреждения России для использования возможностей телевизионной медицины и видеосвязи.

В сентябре минувшего года правительство России назначило компанию «Ростелеком» единым исполнителем по программе подключения больниц к широкополосному доступу в Сеть.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что интернет вещей (Internet of Things, IoT) может сильно изменить промышленность и сделать экономику России независимой.

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