Козельский школьник рассказал Путину о природе Калужского края

Москва, 16 января. Школьник из Козельска рассказал президенту РФ Владимиру Путину о природе Калужского края. Глава государства в ответ отметил важность темы экологии и охраны природы. Она становится все более актуальной в современном мире, подчеркнул Путин.

О своем сочинении учащийся козельской школы № 1 Константин Козляев рассказал на встрече президента РФ со школьниками- авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

Константин рассказал Путину, что, по его мнению, огромное значение имеет не только передача потомкам памяти о культуре, о предках, но также и передача природы родного края.

«То, как мы о ней заботимся, как раз показывает, какие мы есть, показывает, что мы хотим передать потомкам: разруху и разрозненность или красоту дивного мира», — подчеркнул он.

В ответ Путин отметил, что тема охраны окружающей природы сейчас приобретает все большую актуальность.

«Это правильно, конечно, нужно бережно относиться к окружающему миру, ко всему, что нас окружает. А в современном мире это особенно важно, потому что технологии такие мощные, они становятся все мощнее и мощнее, что нанести ущерб природе, причем невосполнимый ущерб, очень просто, а восстановить подчас невозможно», — сказал глава государства.

Напомним, написать сочинение о том, каким школьники видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов, Путин предложил 1 сентября 2017 года во время всероссийского открытого урока «Россия, устремленная в будущее».