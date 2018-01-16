Корейские ученые объяснили, зачем учить роботов чихать и кашлять

Сеул, 16 января. Эксперименты, проведенные исследователями из Южной Кореи, показали, что люди с большим доверием воспринимают роботов, которые имитируют особенности человеческого поведения — например, чихают и кашляют. Оказалось, что рефлексивное поведение делает роботов более человечными.

В ходе проведенного учеными Женского университета Ихва в Сеуле и Корейского Института роботов и конвергенции исследования участникам-людям предложили оценить роботов с различным поведением. В первом случае, как сообщает Planet Today, в очень пыльной комнате один из роботов никак не реагировал, второй констатировал, что в воздухе имеется большое содержание были, а третий принялся кашлять, как будто пыль воздействует на легкие, которых у него нет. Участники заявили, что кашляющий робот понравился им больше, поскольку они могли ему сопереживать.

На следующем этапе наблюдателям представили трех роботов с севшими батареями: один из роботов выразил свое состояние, издавая «урчание в желудке» — и именно он вызвал положительную реакцию аудитории.

Исследователи сделали вывод — люди гораздо лучше воспринимают роботов, которые имитируют звуки человеческого тела. Возможно в будущем, когда роботов станет гораздо больше, телесные звуки пригодятся для адаптации их к человеческому обществу — чтобы люди не напрягались от повсеместного присутствия холодных машин.

Напомним, не так давно Владимиру Путину представили созданного в Перми робота-промобота, который пожал президенту руку.