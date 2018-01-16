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Новости Сирии
Сирия сегодня: курды получили ПЗРК от США, гуманитарная помощь от России
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    Сирия сегодня: курды получили ПЗРК от США, гуманитарная помощь от России

    10:19  16 Января 2018
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    Сирия сегодня: курды получили от США ПЗРК, гуманитарная помощь от России

    Сирия, 16 января. СМИ сообщают, что Соединенные Штаты передали американские ПЗРК курдским формированиям. Российские военные доставили в Сирийскую Арабскую Республику (САР) более пяти тонн гуманитарной помощи. МИД САР заявил, что силы США в регионе никого не пугают. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ПЗРК для курдов

    Соединенные Штаты передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки. Об этом сообщили арабские СМИ, ссылаясь на источники.

    Как сообщается, Соединенные Штаты поставили вооружение формированиям сирийских курдов в районе Африн на северо-западе САР. Отмечается, что передача вооружения прошла на прошлой неделе в рамках «секретного соглашения» Штатов и YPG.

    Сирия сегодня: курды получили от США ПЗРК, гуманитарная помощь от России

    Ранее поступала информация, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых «Сил охраны границы» совместно с «Демократическими силами Сирии» (ДСС).

    Как сообщает «Газета.ru», президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые американцами «Силы безопасности границы» на севере САР угрожают национальной безопасности Турции.

    Гуманитарная помощь

    Российские военные доставили более пяти тонн гуманитарной помощи мирным жителям в двух провинциях САР. Об этом заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Карфа провинции Эль-Кунейтра и Маррат провинции Дейр-Эз-Зор. Населению доставлено более пяти тонн продуктов питания», — рассказал он.

    Евтушенко заметил, что в рамках акции «Юнармия России — детям Сирии!» 300 школьников Алеппо получили рюкзаки со школьными принадлежностями, а также одержу, которая была собрана российским юнармейским движением.

    «В этом же населенном пункте офицеры Центра по примирению передали детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей 250 подарочных наборов со сладостями», — добавил он.

    Никто не боится

    Так называемые силы охраны границы, о которых заявляют Соединенные Штаты, являются «фиктивными» и никого не пугают. Об этом рассказал замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

    «Сила США на данный момент фиктивна и нас не пугает. Мы уверены, что Сирия останется единой», — заявил он.

    Сирия сегодня: курды получили от США ПЗРК, гуманитарная помощь от России

    Кроме того, он добавил, что Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники следят за каждым, кто пытается посягнуть на единство страны. «Наше послание дошло до адресатов, и они знают, что сирийская армия способна достичь своих целей», — сказал Микдад.

    Как отметил сирийский дипломат, присутствие в Сирии турецких и американских сил не соответствует интересам САР, является незаконным и враждебным.

    «К любому незаконному присутствию на нашей земле мы будем относиться как к агрессору», — резюмировал Микдад.

    Автор: Илья Муромский
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил
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