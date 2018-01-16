Новый китайский внедорожник DW Hower H3 успешно стартовал на российском рынке

Москва, 16 января. Минувшей осенью стартовали продажи нового рамного внедорожника DW Hower H3, который отлично зарекомендовал себя на российском рынке.

Согласно информации интернет-портала «Твое Авто», с момента старта продаж кроссовер разошелся в количестве 1 364 автомобиля, что стало прекрасным показателем для китайской модели на российском рынке.

Уточняется, что самой популярной версией внедорожника стала комплектация «Комфорт», следом по востребованности идет люксовая комплектация.

Кроме того, недавно на рынке появилась версия «Сити», в которой DW Hower H3 предлагается в заднеприводном варианте.

Напомним, в мае 2017 года корпорация China Market объявила о старте продаж кроссоверов DW Hower H3, которые собирают на ставропольском заводе, используя поставляемые из Китая автомобильные детали.