Выборы-2018: жители Курска оставили четыре тысячи подписей в поддержку Путина

Курск, 16 января. Жители Курска оставили четыре тысячи подписей в поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина, сообщили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Молодежки ОНФ».

В городе открыты семь точек сбора подписей в поддержку действующего президента в преддверии выборов-2018. Активисты ОНФ и «Молодежки ОНФ» заполнили подписные листы. Как оказалось, в Курсе голоса за участие Путина в президентских выборах отдали порядка четырех тысяч человек.

Сбором подписей в городе занимаются члены ОНФ, представители партии «Единая Россия», а также «Волонтеры Победы». Чтобы поддержать действующего лидера страны, необходимо оставить свои паспортные данные и подпись на точках их сбора.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Как стало известно накануне, в его поддержку россияне оставили уже более 700 подписей.