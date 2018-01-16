Российский эксперт ответил французам, требующим у Москвы вернуть «царские долги»

Москва, 16 января. Доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Сергей Хестанов ответил французам, требующим от Москвы вернуть «царские долги».

Ранее радиостанция RFI сообщала, что около 400 тысяч граждан Франции обратились к России с требованием вернуть долги, которые были списаны в 1918 году. Эта сумма составляет около 50 миллиардов евро. Отмечается, что в 1867 году французские инвесторы вложили их в российские железнодорожные компании.

По словам Хестанова, вопрос долга Российской империи перед Францией был решен на межгосударственном уровне. Михаил Горбачев вернул Великобритании царские долги в размере 10% от номинальной стоимости. Франция отказалась от аналогичных требований, получив 400 миллионов долларов от Виктора Черномырдина.

Хестанов напомнил, в 2000 году Москва окончательно закрыла вопрос по долгам Российской империи, перечислив Парижу последний транш.

Как пишет «Экономика сегодня», также эксперт добавил, что вопрос вряд ли удастся решить в суде, так как ранее он был закрыт на государственном уровне.