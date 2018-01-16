Донбасс: ВСУ в течение суток семь раз обстреляли территорию ДНР

Донецк (ДНР), 16 января. В течение суток понедельника 15 января киевские силовики семь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики.

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном командовании ДНР, уточнив, что обстрелам с позиций ВСУ подверглись шесть населенных пунктов республики.

Как уточнил собеседник агентства, представитель оперативного командования Донецкой народной республики, киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, минометы и гранатометы.

Напомним, что в конце прошлого года между Украиной и республиками Донбасса состоялся самый массовый обмен пленными, который состоялся после разговора Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР.