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«Очи черные»: дель Торо объявил знаменитую песню «сокровищем русской ДНК»
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    «Очи черные»: дель Торо объявил знаменитую песню «сокровищем русской ДНК»

    9:33  16 Января 2018
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    «Очи черные»: дель Торо объявил знаменитую песню «сокровищем русской ДНК»

    Москва, 16 января. По словам известного мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, новый фильм которого «Форма воды» вскоре выйдет в прокат по России, в использованной в фильме русской песне «Очи черные» «скрыта русская ДНК». Режиссер отметил, что российский фольклор для него имеет большое значение, и показывая в фильме советских разведчиков, он решил подчеркнуть их образы знаменитой русской песней.

    «Русский фольклор для меня имел очень большое значение. Поэтому я пригласил русских актеров на роли музыкантов. Песня «Очи черные» — это сокровище, где, собственно, и прячется ваша русская ДНК», — заявил дель Торо в интервью газете «Известия».

    По словам режиссера, центральной темой фильма «Форма воды» является любовь, причем выраженная в предельно тонком и откровенном виде — это не история красавицы и чудовища, в конце которой чудовище превращается в человека — напоминающий Ихтиандра водный монстр из фильма никогда не станет человеком, поэтому любовь изначально обречена. Кроме того, главная герои-любовники фильма — водный монстр и уборщица Элайза — немы, поэтому им приходится выражать свою любовь жестами и прикосновениями.

    «Очи черные»: дель Торо объявил знаменитую песню «сокровищем русской ДНК»

    Режиссер отметил, что для съемок фильма были крайне важны компьютерные спецэффекты — ради них режиссер выбрал местом съемок Торонто, где находится студия спецэффектов Mr. X.

    Отметим, в интервью для недавно вышедшего на экраны документального фильма «Валаам» президент Владимир Путин назвал универсальные человеческие ценности — «свободу, братство, равенство, справедливость» — свойственными душе каждого русского человека, как православного, так и того, кто исповедует любые другие религии или в принципе не религиозен.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #дель торо
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