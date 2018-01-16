Завод на Урале после прямой линии с Путиным получил заказов на 1,5 млрд рублей

Екатеринбург, 16 января. Завод-производитель электрооборудования «Эльмаш», рабочие которого пожаловались Владимиру Путину во время прямой линии, получил заказов на 1,5 млрд рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, жалобы рабочих были переданы президентом России губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в знаменитой зеленой папке на встрече в июле.

В частности, сотрудники завода сообщили Путину о долгах по заработной плате в размере почти 15 миллионов рублей, которые были найдены в недельный срок после общения главы государства с руководителем региона.

Кроме того, прежнее руководство промышленного предприятия было отстранено, а новые топ-менеджеры активно приступили к работе и в кратчайшие сроки сформировали портфель заказов на 1,5 млрд рублей.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным прошла в июне 2017-го года в 15-й раз, длилась почти четыре часа, за которые президент России успел ответить на 73 вопроса.