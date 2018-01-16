Цена на iPhone 8 в России резко обвалилась

Москва, 16 января. Специалисты сообщили, что вышедший в минувшем году «яблочный» смартфон iPhone существенно упал в цене.

Напомним, в сентябре 2017 года американская компания Apple сообщила о старте продаж сразу трех новых смартфонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Сначала любители гаджетов, созданных «яблочной» корпорацией, приобретали «восьмерки», которые почти моментально получили отрицательные отзывы покупателей, а следом появилась и долгожданная «десятка».

Прошедшей осенью стоимость iPhone 8 составляла 57 тысяч рублей. Как отметили эксперты Hi-tech Mail.ru, стоимость данной модели с 64 гигабайтами памяти в настоящее время составляет 45 тысяч рублей.

Согласно прогнозам специалистов, после появления второго поколения линейки SE iPhone 8 снова упадет в цене.

Ранее пользователи iPhone X рассказали об очередном недостатке мобильного устройства. Оказалось, что смартфон может вырывать волосы владельца. Как отметили владельцы девайсов, во всем виновата конструкция устройства.

В начале января этого года сообщалось, что Apple признала уязвимость всех моделей iPhone.