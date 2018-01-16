Шарапова победила Марию и вышла во второй круг Australian Open

Мельбурн, 16 января. Российская теннисистка Мария Шарапова в двух сетах победила немецкую соперницу Татьяну Марию и прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщается в микроблоге Twitter турнира.

Россиянка одержала победу в матче первого круга над немкой Татьяной Марией с общим счетом 6:1, 6:4, пишет издание АиФ.

Следующей соперницей 30-летней Шараповой станет победительница матча между представительницей Соединенных Штатов Варварой Лепченко и латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой.

Напомним, в июне 2017 года в рамках прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным связался житель Нягани. Ведущий мероприятия отметил, что в этом городе родилась российская теннисистка Мария Шарапова. Российский лидер подчеркнул, что в России «все гордятся Шараповой».