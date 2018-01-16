В Сети появилось видео смертельного ДТП на Выборгском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Смертельное ДТП на Выборгском шоссе в Петербурге попало на видео. Инцидент произошел в Петербурге накануне. В результате аварии погиб один человек.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло в понедельник около 20.00. Недалеко от Парголово на Выборгском шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Погиб водитель Toyota. Как пишет «ПолитЭксперт», по словам очевидцев, житель Петербурга мог бы выжить, если скорая приехала бы раньше.

Ранее сообщалось, что в Петербурге иномарка врезалась в столб, пытаясь скрыться от полиции. Три человека погибли.