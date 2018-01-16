Сирия: СМИ сообщили, что Пентагон передал зенитные установки курдам в Африне

Дамаск, 16 января. По сообщениям источников в Сирии, Пентагон тайно передал курдским вооруженным формированиям на севере страны партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Как сообщили источники среди сирийской оппозиции, ручные зенитные установки были ввезены в курдский регион Африн в северной части сирийской провинции Алеппо.

Источники в оппозиционных формированиях сообщили агентству Al Masdar о том, что передача ПЗРК курдским силам произошла на прошлой неделе. Высокотехнологичные ракетные системы земля-воздух — точная модель ПЗРК не называется — были переданы Вашингтоном в рамках «независимого тайного соглашения», о котором не были проинформированы другие участники антитеррористической коалиции в Сирии.

Если сведения, полученные от источников, верны, курдские формирования SDF и YPG на севере Сирии получат возможность защищаться от турецкой авиации в случае обострения конфликта в Африне.

Напомним, последние три дня происходят обстрелы и столкновения между курдами и турецкой армией на севере Сирии. ВС Турции перебросили подкрепления на сирийскую границу, а президент Эрдоган заявил, что операция против курдских формирований в Африне может начаться «в любой момент». Анкара крайне негативно отреагировала на идею США создать из курдов «силы обороны границы» в Сирии, объявив, что не допустят появления на территории страны «террористической армии», финансируемой из США.