Грузоперевозчикам в России перекроют «серые» схемы

Москва, 16 января. Российских грузоперевозчиков уже в текущем году могут обязать оформлять накладные в электронной форме.

Как сообщают «Известия», в федеральном Минтрансе, в недрах которого был разработан соответствующий проект Кабмина, считают, что эти меры позволят вывести рынок автомобильных перевозок из тени.

Специалисты утверждают, что бизнес, в котором в основном задействованы индивидуальные предприниматели, ведется зачастую с использованием так называемых «серых» схем.

«Применение электронной накладной даст возможность в автоматическом режиме проверять соответствие договоров автоперевозок действующему законодательству. За счет этого государство сможет увеличить налоговые поступления», — сообщили в ведомстве.

К слову, переход на электронный документооборот будет поэтапный, вначале он будет добровольным. По истечении переходного периода цифровой документ станет обязательным для перевозчиков.

Добавим, что в начале января президент Владимир Путин продлил действие указа об ограничении транзитных перевозок грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию Россию до конца июня 2018 года.

