Эксперты заявили, что строительный сектор в РФ выйдет из депрессии в 2018 году

Москва, 16 января. Уже к середине 2018 года российский строительный сектор выйдет из депрессии и перейдет к росту на фоне резкого снижения ипотечных ставок. По мнению экспертов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, в наступившем году в строительной отрасли вырастет индекс предпринимательской уверенности.

По мнению автора исследования НИУ ВШЭ «Основные итоги деятельности строительных организаций в IV квартале 2017 года», к концу 2018 года индекс предпринимательской уверенности в строительном секторе вырастет с -15% до -4%, что станет самым высоким уровнем ИПУ с начала второй волны мирового экономического кризиса в 2014 году.

Как отмечают «Известия», строительный сектор в России может стать двигателем всей экономики и способствовать росту ВВП в целом — в первой половине следующего десятилетия эксперты прогнозируют среднегодовой прирост строительного сектора на уровне 5,1%.

Отметим, стимулом для роста строительного сектора в России стало снижение до исторического минимума процентных ставок по ипотеке. Как сообщало Ura.ru, президент Путин поручил совету по стратегическому развитию при правительстве РФ обеспечить к 2025 году доступность ипотечного жилищного кредитования для по крайней мере 50% российских семей.