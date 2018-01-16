Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 16 января. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве Луганской народной республики.

Отмечается, что киевские военные вели огонь из вооружения БМП. Они обстреляли позиции Народной милиции в районе села Логвиново.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «Новогоднем перемирии», которое вступило в силу 23 декабря 2017 года.

Ранее Газета.ru писала, что Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР идею по обмену пленными в Донбассе. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года состоялся самый массовый обмен пленными в Донбассе.