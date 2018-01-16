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Общество
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В США супружеская пара удерживала в заточении 13 своих детей
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    В США супружеская пара удерживала в заточении 13 своих детей

    7:47  16 Января 2018
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    В США супружеская пара удерживала в заточении 13 своих детей

    Вашингтон, 16 января. Американские полицейские арестовали в США супружескую пару, которая держала в заточении 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет.

    Об этом сообщается на странице управления шерифа округа Риверсайд в Twitter. Отмечается, что инцидент произошел в городе Перрис.

    В полицию позвонила одна из дочерей семейной пары. Ей удалось сбежать и рассказать историю своего заточения.

    Выехавшие на место правоохранители обнаружили в доме еще 12 человек. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Все 12 человек были прикованы к цепи, а также содержались в антисанитарных условиях.

    На допрос были вызваны 57-летний Дэвид Аллен Терпин и его 49-летняя супруга Луиза Анна Терпин. Они не смогли объяснить мотивы своего поступка. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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