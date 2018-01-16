В США супружеская пара удерживала в заточении 13 своих детей
Вашингтон, 16 января. Американские полицейские арестовали в США супружескую пару, которая держала в заточении 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет.
Об этом сообщается на странице управления шерифа округа Риверсайд в Twitter. Отмечается, что инцидент произошел в городе Перрис.
В полицию позвонила одна из дочерей семейной пары. Ей удалось сбежать и рассказать историю своего заточения.
Выехавшие на место правоохранители обнаружили в доме еще 12 человек. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Все 12 человек были прикованы к цепи, а также содержались в антисанитарных условиях.
На допрос были вызваны 57-летний Дэвид Аллен Терпин и его 49-летняя супруга Луиза Анна Терпин. Они не смогли объяснить мотивы своего поступка.
UPDATE: Booking Photos Torture/Child Endangerment Investigation in Perris pic.twitter.com/4IdK7vPB2n— Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) January 15, 2018