Каймакоглу сможет помочь УНИКСу в еврокубковых матчах

Казань, 16 января. Травма форварда казанского клуба УНИКС Костаса Каймакоглу, полученная в ноябре минувшего года в матче с белорусским «Цмоки Минск», вывела его из игры до апреля наступившего года. Однако боссы казанского клуба считают, что опытный греческий форвард поможет своей команде на финишной прямой еврокубкового сезона.

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, травма 34-летнего грека оказалась очень серьезной.

«Будем надеяться, что он успеет восстановиться к апрелю, набрать форму и сыграть в Еврокубке», — отметил он.

При этом Богачев уточнил, что в Единой лиге ВТБ баскетболист вряд ли поможет УНИКСу, поскольку седьмым иностранным игроком заявлен 25-летний сенегальский баскетболист Морис Ндур, пишут «Известия».

Напомним, Каймакоглу выступает за УНИКС в течение шести лет и на протяжении долгого времени носил капитанскую повязку.

Президент России Владимир Путин 16 мая 2016 года поздравил ЦСКА с исторической победой в Евролиге. Команда Димитриса Итудиса обыграла в финале турнира «Фенербахче» (101:96 ОТ).

Лидер страны отметил, что армейцы продемонстрировали выдержку, характер и выиграли «захватывающий матч».

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