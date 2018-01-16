Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расизме

Вашингтон, 16 января. Руководитель охранной фирмы в США обвинил голливудского актера Кевина Спейси в расизме. Он рассказал, что актер отказался пожать руки чернокожим сотрудникам фирмы на съемочной площадке сериала «Карточный домик».

Как пишет Infox.ru, на съемочной площадке Спейси отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы. Он также высказывал в их адрес оскорбительные слова.

Как передает телеканал «360», по словам охранника, Спейси был против просмотра трейлера «Карточного домика» чернокожими сотрудниками фирмы. По его мнению, по этой причине продюсеры сериала без объяснения причин разорвали контракт с охранной фирмой.

Напомним, ранее Спейси был обвинен в попытке изнасиловать подростка. Еще 15 человек заявили о подобных нарушениях со стороны актера. Съемки сериала «Карточный домик»были прекращены.