Стали известны имена доверенных лиц Путина на Урале

Екатеринбург, 16 января. Несколько известных людей на Урале стали доверенными лицами Владимира Путина.

Так от Курганской и Челябинской областей доверенными лицами кандидата на пост главы государства Путина стали сопредседатели региональных штабов ОНФ Александр Губин и Олег Лукин, соответственно.

От Пермского края доверенным лицом действующего президента стал член регионального штаба ОНФ Анастасия Гилева, от Югры — сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Белоцерковцева.

Напомним, что накануне стало известно, что в число доверенных лиц Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018, вошли более 60 активистов ОНФ.