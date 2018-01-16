Школьница из Костромской области рассказала Путину о проблемах малых городов

Москва, 16 января. Десятиклассница из Шарьи Костромской области Екатерина Смирнова рассказала президенту Владимиру Путину о необходимости развития малых городов.

Она приняла участие в конкурсе «Россия, устремленная в будущее». Ее сочинение стало лучшим среди 437 тысяч присланных работ. Ранее российский лидер Владимир Путин встретился авторами 34 эссе лично.

Как отметила Смирнова, эссе она посвятила малой родине – Шарье и назвала сочинение «С надеждой на лучшее».

Когда-то ее родной город образовался в результате разросшейся железнодорожной станции. Сейчас из населенного пункта уезжает все больше молодежи. По словам Смирновой, чтобы этого не происходило, в городе и районе нужно создать комфортные условия для жизни и увеличить количество рабочих мест. Для этого Смирнова, к примеру предложила провести полную газификацию муниципалитета и развитие производства.

Как пишут местные СМИ, она также подчеркнула, что нужна большая работа по проблемам малых городов.