Эксперт объяснил, почему китайский юань не станет мировой резервной валютой

Москва, 16 января. Решение центрального банка Германии о включении юаня в список международных резервных валют нельзя считать окончательным признанием китайской валюты в качестве свободно конвертируемого средства международного денежного обмена — это лишь шаг на пути к этому статусу, уверен экономист Михаил Алтынов.

Эксперт напомнил, что в прошлом году, когда Международный валютный фонд включил юань в список валют, используемых в качестве специальных прав заимствования, экономические СМИ поспешили объявить его «новой мировой валютой». Однако на самом деле, по данным Алтынова, доля сделок, проводимых с использованием юаня через систему международных расчетов SWIFT продолжает падать — в 2015 году она составляла около 3%, а к октябрю 2017 упала до 1,46%.

«Низкая популярность не позволит юаню стать еще одной мировой расчетной валютой. А почему? А потому, что одного желания заявить о статусе маловато. Место в международной торговле и мировых расчетах надо еще завоевать, — заявил Алтынов в беседе с «Ридус». — Участники международной торговли пока оказались скептически настроены по отношению к валюте Китая — например, по причине недостаточно свободного характера ее курсообразования».

По мнению экономиста, до тех пор, пока курс юаня не перестанет зависеть от политики центрального банка Китая, международного признания китайская валюта получить не сможет.

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, санкции со стороны США подтолкнули власти Венесуэлы к необычному шагу — нефть в международных расчетах стали оценивать в юанях.