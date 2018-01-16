Стало известно, когда следует убирать новогодние елки

Москва, 16 января. По мнению психологов, убирать елки и другую новогоднюю атрибутику следует в первый рабочий день нового года.

Это, как рассказала РИА Новости кандидат психологических наук Ольга Махоновская, позволит легче войти в нормальный рабочий режим. Если же с новогодним деревом жалео расставаться, то можно продлить праздник и до Старого Нового года.

«Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад — в первый рабочий день. Для школьников — сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — пояснили свою позицию психолог.

Впрочем, власти Москвы придерживаются немного другой позиции: если искусственные елки будут разобраны в течение этой недели, то новогоднее оформление в столице останется до конца зимы.

Добавим, что на встрече с руководителями печатных СМИ и ИА, Владимир Путин рассказал, что встретил Новый год дома, а также в праздники на пару дней ездил в Сибирь.