Центр науки и культуры РФ в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов 

Киев, 16 января. Российский центр науки и культуры в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов.

Как пишет газета «Известия», после серии нападений власти в Киеве усилили охрану здания.

Руководитель центра Константин Воробьев отметил, что представительство Россотрудничества на Украине продолжит работу. По его словам, речь о сокращении персонала пока не идет.

Одно из нападений организовали представители движения «Черный комитет». В рождественскую ночь они облили здание краской, а также выкрикивали лозунги.

Затем в СМИ вновь начали обсуждать вопрос о возможном закрытии центра науки и культуры.

Как добавил Воробьев, центр продолжит работу, так «радикалов не боится».