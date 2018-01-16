Центр науки и культуры РФ в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов
Киев, 16 января. Российский центр науки и культуры в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов.
Как пишет газета «Известия», после серии нападений власти в Киеве усилили охрану здания.
Руководитель центра Константин Воробьев отметил, что представительство Россотрудничества на Украине продолжит работу. По его словам, речь о сокращении персонала пока не идет.
Одно из нападений организовали представители движения «Черный комитет». В рождественскую ночь они облили здание краской, а также выкрикивали лозунги.
Затем в СМИ вновь начали обсуждать вопрос о возможном закрытии центра науки и культуры.
Как добавил Воробьев, центр продолжит работу, так «радикалов не боится».
«Мы отправили ноту в МИД Украины, а в местной прессе инцидент вызвал живую реакцию», — подчеркнул он.