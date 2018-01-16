выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Общество
Застройщики в Подмосковье устранили 30 нарушений за неделю
Экономика
Россияне сокращают депозиты в банках до уровня страховой суммы АСВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россияне сокращают депозиты в банках до уровня страховой суммы АСВ

    7:16  16 Января 2018
    81

    Россияне сокращают депозиты в банках до уровня страховой суммы АСВ

    Москва, 16 января. Десятки тысяч граждан России, которые держали в банках депозиты в размере более 1,4 млн рублей, пострадали в результате банкротства и закрытия российских банков. Как отмечают эксперты, внезапные закрытия казавшихся стабильными кредитных организаций заставили россиян повысить свою финансовую грамотность и распределить вложенные деньги.

    Как отмечают в государственном Агентстве по страхованию вкладов, в 2017 году по страховке пришлось возвращать депозиты вкладчиков 41 российского банка. В результате пострадали 55,5 тысяч человек, чьи вклады превышали страховую сумму АСВ — 1,4 млн рублей — таких в Агентстве называют «превышенцами». 52,6 тысяч «превышенцев» получили максимальную страховую сумму в 1,4 млн рублей — остальные средства им придется ждать в качестве кредиторов первой очереди, отмечают «Известия».

    Россияне сокращают депозиты в банках до уровня страховой суммы АСВ

    Как отмечают эксперты, по мере того, как Центробанк выводит с рынка провальные кредитные организации, проблема «превышенцев» будет сокращаться. При этом увеличение страховой суммы экономисты полагают нецелесообразным — это может привести к увеличению спроса на банки с низким кредитным качеством. Вместо этого эксперты рекомендуют гражданам повышать финансовую грамотность и распределять вклады по нескольким банкам.

    Ранее Ura.ru сообщало, что в 2017 году российский Сбербанк выдал рекордный объем кредитов — 2,1 трлн рублей. Это на 38% больше, чем годом ранее.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В США пройдет встреча Назарбаева и Трампа

      6:59 16 Января 2018 144
      Читать
      5:23
      Сегодня

      В 2019 году в России появится новый ГОСТ на водку
      3:20
      Сегодня

      Госдума введет штрафы до 1,5 млн рублей для продавцов фальшивых билетов на ЧМ-2018
      1:21
      Сегодня

      В Москве скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
      20:39
      Вчера

      Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах
      16:38
      Вчера

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32716

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7516

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7204

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12746

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12305
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      171
      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      21:16   15 Января 2018
      1057
      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      19:16   15 Января 2018
      3103
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      4806