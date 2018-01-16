Россияне сокращают депозиты в банках до уровня страховой суммы АСВ

Москва, 16 января. Десятки тысяч граждан России, которые держали в банках депозиты в размере более 1,4 млн рублей, пострадали в результате банкротства и закрытия российских банков. Как отмечают эксперты, внезапные закрытия казавшихся стабильными кредитных организаций заставили россиян повысить свою финансовую грамотность и распределить вложенные деньги.

Как отмечают в государственном Агентстве по страхованию вкладов, в 2017 году по страховке пришлось возвращать депозиты вкладчиков 41 российского банка. В результате пострадали 55,5 тысяч человек, чьи вклады превышали страховую сумму АСВ — 1,4 млн рублей — таких в Агентстве называют «превышенцами». 52,6 тысяч «превышенцев» получили максимальную страховую сумму в 1,4 млн рублей — остальные средства им придется ждать в качестве кредиторов первой очереди, отмечают «Известия».

Как отмечают эксперты, по мере того, как Центробанк выводит с рынка провальные кредитные организации, проблема «превышенцев» будет сокращаться. При этом увеличение страховой суммы экономисты полагают нецелесообразным — это может привести к увеличению спроса на банки с низким кредитным качеством. Вместо этого эксперты рекомендуют гражданам повышать финансовую грамотность и распределять вклады по нескольким банкам.

Ранее Ura.ru сообщало, что в 2017 году российский Сбербанк выдал рекордный объем кредитов — 2,1 трлн рублей. Это на 38% больше, чем годом ранее.