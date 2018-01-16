В США названы лучшие автомобили 2017 года

Вашингтон, 16 января. Лучшие машины 2017 года были названы на международном автосалоне в американском Детройте.

Как пишут западные СМИ, лидером в списке легковых авто стал седан Honda Accord, среди кроссоверов победил Volvo XC60, а лучшим внедорожником признали Lincoln Navigator.

Отмечается, что критериями для выбора автомобиля были дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.

Ранее лучший автомобиль 2017 года назвали в Нью-Йорке. Международное жюри на автомобильном салоне, который завершился в Нью-Йорке, назвало победителя в номинации «Всемирный автомобиль года». Практически единогласно лучшим авто выбрали спортивный кроссовер британского концерна Jaguar F-PACE. Это же авто также получило приз в номинации «автомобиль с лучшим дизайном».