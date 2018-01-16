Премьер-министр Румынии Тудосе подал в отставку

Бухарест, 16 января. Председатель правительства Румынии Михай Тудосе написал заявление об отставке.

Как передает «ФедералПресс», во вторник 16 января документ будет передан на подпись президенту страны Клаусу Йоханнису. За лишение поста премьер-министра проголосовал национальный исполком правящей в Румынии Социал-демократической партии.

«Согласно закону об организации и функционировании правительства, официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня», — говорится в официальном сообщении правительства.

Согласно законодательства Румынии, после отставки председателя правительства, глава государства назначает временно исполняющего обязанности премьера, который будет руководить кабмином до формирования его нового состава.

Напомним, что Михай Тудосе был утвержден румынским парламентом на посту председателя правительства 29 июня прошлого года. При этом предыдущий кабинет министров не проработал и полгода.

Добавим, что Владимир Путин, комментируя развернутый в Румынии американский комплекс ПРО в мае 2016 года, назвал его не оборонительной системой, а частью ядерного потенциала США, вынесенного на периферию.