В США пройдет встреча Назарбаева и Трампа

Вашингтон, 16 января. Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Нурсултан Назарбаев во вторник прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты.

«В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.

Помимо этого, казахский глава примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным. В своей книге «Эра независимости» Назарбаев написал, что его многолетнее плодотворное взаимодействие с российским главой является исключительным по своей насыщенности и результативности международно-политическим феноменом.