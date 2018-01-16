Военные США признались, что чувствуют себя некомфортно перед лицом обновленной армии РФ

Вашингтон, 16 января. В российской армии нет ни одной составляющей, которая не была бы модернизирована за последние 10 лет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, он подчеркнул, что Вашингтон видит, куда вкладывала Россия капитал за последние 10 лет. Данфорд добавил, что нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие.

Как пишет ТАСС, по словам Данформда, американцы не могут себя чувствовать при таком положении дел комфортно.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о приоритетах модернизации российской армии. Он сообщил, что стратегические ядерные силы будут оснащаться новыми вооружениями в приоритетном порядке. По словам российского лидера, этот показатель для СЯС составит 90% до конца 2020 года.