Спецкомиссия МОК решит вопрос об использовании символики СССР на Олимпиаде-2018

Женева, 16 января. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета решит вопрос о том, смогут ли спортсмены из России использовать флаг и гимн СССР на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили в пресс-службе МОК.

Напомним, что пользователи интернета предложили российским атлетам использовать на Олимпиаде советские флаг и гимн в связи с запретом на использование российской символики.

Ранее Газета.ру сообщала, что несмотря на то, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение лететь в Пхенчхан. Отметим, что российский глава назвал унижением участие в Играх под нейтральными цветами.