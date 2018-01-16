Путин стал в Латвии политиком года

Рига, 16 января. Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком прошлого года в Латвии.

Как минимум, так следует из телевизионного исследования, проведенного специалистами Kantor TNS. Как оказалось, в число 40 самых рейтинговых передач на латвийском ТВ попали четыре местных политика и один российский.

Согласно опубликованному рейтингу, самым популярным политиком в Латвии оказался Владимир Путин, новогоднее обращение которого посмотрели 280 тысяч жителей прибалтийского государства, — сообщает BALTNEWS.LV.

С огромным отставанием (аудитория около 200 тысяч) занял президент страны Раймондс Вейонис, третьим в своеобразном телевизионном топ оказался премьер-министр Марис Кучинскис, который был интересен почти 180 тысячам соотечественников.