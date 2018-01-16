Выборы-2018: ЦИК вынесет решения еще по трем кандидатам, подавшим документы

Москва, 16 января. Центральная избирательная комиссия России во вторник вынесет решения еще по трем кандидатам, подавшим документы для участия в президентских выборах.

Как сообщает РИА Новости, 16 января будут приняты решения по последним трем подавшим документы для регистрации в качестве кандидатов, которые успели уложиться в условленные сроки.

Это — Марина Копенкина, выдвинутая «Родной партии», Олег Булаев, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости» и Ирина Волынец, выдвинутая «Народной партии России».

Если недочетов в документах кандидата не будет выявлено и ЦИК вынесет положительные решения, претендентам на пост главы государства предстоит следующий этап — сбор подписей избирателей и процедура регистрации.

Как напоминает в Центризбиркоме, в настоящий момент кампании к настоящему моменту ведут 16 кандидатов в президенты Российской Федерации: двое самовыдвиженцев и 14 кандидатов от партий.

Добавим, что по состоянию на понедельник 15 января в поддержку действующего главы государства Владимира Путина было собрано более 700 тысяч подписей при необходимом минимуме 300 тысяч.

