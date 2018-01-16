Латвийский политик предупредил о возможности наказания за использование русского языка

Рига, 16 января. Бывший депутат Сейма Латвии Мирослав Митрофанов считает, что в будущем в стране возможно введение штрафов за разговор на русском языке в школах.

По мнению сопредседателя «Русского союза в Латвии», если население страны будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах.

Он подчеркнул, что если не предпринимать никаких действий для сохранения школ нацменьшинств, то давление правых политических партий только усилится.

«Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах», — сказал Митрофанов.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что русский язык ничем заменить нельзя. «Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения. Его ничем заменить нельзя», — сказал российский глава.