Биатлонисты РФ испытывают психологическое давление из-за допингового скандала — эксперт

Москва, 16 января. Российские биатлонисты продолжают испытывать давление из-за допингового скандала — олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление сборной РФ на этапе Кубка мира в Германии.

Как напоминает RT, мужская сборная нашей страны стала третьей в эстафетной гонке на завершившимся в Рупольдинге этапе. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин уступили командам Франции и Норвегии.

«Ребят выбил из колеи допинговый скандал. Психологическое давление они испытывают до сих пор. Постоянно приходится нервничать из-за каждой выпитой таблетки, коктейля. А мало ли что?», — в целом оценивает состояние нашей сборной Алябьев.

«Успешного здесь, конечно, мало, но повод для оптимизма появился. Если говорить о мужчинах, то складывается ощущение, что они потихоньку начинают прибавлять, набирают форму», — заявил олимпийский чемпион, комментируя третье место российских мужчин.

«В течение месяца спортсмен может набрать форму. Они же готовились на протяжении целого года. Хотя, не скрою, бороться с такими сильными соперниками в Пхёнчхане россиянам будет очень сложно. Конечно, шансы на медаль у наших мужчин высоки именно в эстафете, но и в личных гонках ребята тоже способны выстрелить», — сказал Анатолий Алябьев, оценивая олимпийские возможности российских биатлонистов.

Напомним, что в начале декабря после решения МОК о недопуске российской команды на Зимнюю Олимпиаду, Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию спортсменов в играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.

