выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Общество
Стало известно, когда следует убирать новогодние елки
Спорт
Биатлонисты РФ испытывают психологическое давление из-за допингового скандала — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Биатлонисты РФ испытывают психологическое давление из-за допингового скандала — эксперт

    5:29  16 Января 2018
    41

    Биатлонисты РФ испытывают психологическое давление из-за допингового скандала — эксперт

    Москва, 16 января. Российские биатлонисты продолжают испытывать давление из-за допингового скандала — олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление сборной РФ на этапе Кубка мира в Германии.

    Как напоминает RT, мужская сборная нашей страны стала третьей в эстафетной гонке на завершившимся в Рупольдинге этапе. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин уступили командам Франции и Норвегии.

    «Ребят выбил из колеи допинговый скандал. Психологическое давление они испытывают до сих пор. Постоянно приходится нервничать из-за каждой выпитой таблетки, коктейля. А мало ли что?», — в целом оценивает состояние нашей сборной Алябьев.

    «Успешного здесь, конечно, мало, но повод для оптимизма появился. Если говорить о мужчинах, то складывается ощущение, что они потихоньку начинают прибавлять, набирают форму», — заявил олимпийский чемпион, комментируя третье место российских мужчин.

    «В течение месяца спортсмен может набрать форму. Они же готовились на протяжении целого года. Хотя, не скрою, бороться с такими сильными соперниками в Пхёнчхане россиянам будет очень сложно. Конечно, шансы на медаль у наших мужчин высоки именно в эстафете, но и в личных гонках ребята тоже способны выстрелить», — сказал Анатолий Алябьев, оценивая олимпийские возможности российских биатлонистов.

    Биатлонисты РФ испытывают психологическое давление из-за допингового скандала — эксперт

    Напомним, что в начале декабря после решения МОК о недопуске российской команды на Зимнюю Олимпиаду, Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию спортсменов в играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #путин #биатлон #ои-2018 #сборная рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В 2019 году в России появится новый ГОСТ на водку

      5:23 16 Января 2018 94
      Читать
      3:20
      Сегодня

      Госдума введет штрафы до 1,5 млн рублей для продавцов фальшивых билетов на ЧМ-2018
      1:21
      Сегодня

      В Москве скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
      20:39
      Вчера

      Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах
      16:38
      Вчера

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка
      14:53
      Вчера

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32683

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7508

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7200

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12738

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12302
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      112
      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      Минобороны прокомментировало полет Ту-160 ВКС РФ в сопровождении истребителей НАТО

      21:16   15 Января 2018
      922
      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      19:16   15 Января 2018
      2850
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      4558