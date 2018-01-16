Минтруда РФ рекомендовал губернаторам принять меры для повышения рождаемости в регионах

Москва, 16 января. Минтруд РФ направил региональным властям письма с рекомендациями о принятии мер для повышения рождаемости.

Опираясь на рекомендации, власти субъектов должны определить плановые показатели до 2020 года «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» и могут предложить свои дополнения в документ, после чего он будет отправлен на утверждение в правительство.

Сообщается, что принимаемые меры должны касаться всех семей, вне зависимости от их доходов. Среди рекомендуемых мер —дополнительные денежные выплаты, улучшение жилищных условий для семей, создание 12-часовых детских садов, говорится в материале газеты «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что инициированный президентом РФ Владимиром Путиным демографический пакет законов, направленный на повышение рождаемости и борьбу с бедностью, был принят депутатами Государственной думы и одобрен Советом Федерации.

Также Путин сообщил, что государство субсидирует процентные ставки по ипотеке сверх 6% для семей со вторым и третьим ребенком.