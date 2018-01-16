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Минтруда РФ рекомендовал губернаторам принять меры для повышения рождаемости в регионах
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    Минтруда РФ рекомендовал губернаторам принять меры для повышения рождаемости в регионах

    5:49  16 Января 2018  /обновлено: 6:07  16 Января 2018
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    Минтруд РФ рекомендовал губернаторам принять меры для повышения рождаемости в регионах

    Москва, 16 января. Минтруд РФ направил региональным властям письма с рекомендациями о принятии мер для повышения рождаемости.

    Опираясь на рекомендации, власти субъектов должны определить плановые показатели до 2020 года «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» и могут предложить свои дополнения в документ, после чего он будет отправлен на утверждение в правительство.

    Сообщается, что принимаемые меры должны касаться всех семей, вне зависимости от их доходов. Среди рекомендуемых мер —дополнительные денежные выплаты, улучшение жилищных условий для семей, создание 12-часовых детских садов, говорится в материале газеты «Известия».

    Ранее Газета.ру сообщала, что инициированный президентом РФ Владимиром Путиным демографический пакет законов, направленный на повышение рождаемости и борьбу с бедностью, был принят депутатами Государственной думы и одобрен Советом Федерации.

    Также Путин сообщил, что государство субсидирует процентные ставки по ипотеке сверх 6% для семей со вторым и третьим ребенком.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #рождаемость #повышение демографии
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