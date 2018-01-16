В 2019 году в России появится новый ГОСТ на водку

Москва, 16 января. Росстандарт намерен к 2019 году утвердить новый ГОСТ на водку.

Сообщается, что специальный ГОСТ предъявляет более жесткие требования к сырью для изготовления этого алкогольного напитка.

Отмечается, что новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка.

В материале газеты «Известия» говорится, что речь идет о ГОСТе с рабочим названием «Российское качество. Классическая водка. Технические условия».

В случае утверждения, новый ГОСТ вступит в силу 1 января 2019 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что не считает водку национальной гордостью. Вместе с тем, в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств, российский глава обещал подумать над просьбой разрешить рекламу крепкого алкоголя во время чемпионата мира по футболу.