Стало известно, какие жевательные конфеты предпочитает Трамп

Вашингтон, 16 января. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти рассказал, что президент США Дональд Трамп предпочитает жевательные конфеты Starbursts со вкусом вишни и клубники.

По словам Маккарти, именно этими конфетами его угостил глава государства во время нахождения на борту президентского лайнера Air Force One.

«Мы сидели, наслаждались небольшим десертом, и он предложил мне пару штук», — сказал Маккарти.

«Только красные и розовые. Чуть позже двое его подчиненных увидели меня с конфетами этих цветов и сказали: «Это у президента самые любимые», — добавил конгрессмен, говорится в материале Газеты.ру.