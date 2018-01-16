Россияне стали активнее общаться с коллекторами

Москва, 16 января. Участники коллекторского рынка рассказали, что число россиян, отказывающихся общаться с коллекторами, в 2017 году существенно сократилось.

Сообщается, что в минувшем году каждый пятый заемщик в России отказывался общаться с коллекторами, тогда как в 2016 отказывался от взаимодействия каждый третий.

В материале газеты «Известия» говорится, что, по мнению экспертов, данной тенденции способствует растущая финансовая грамотность населения.

Отмечается также, что изменилось отношение должников к коллекторам. Раньше россияне соглашались общаться с ними, когда просроченная задолженность превышала 90 дней. Сейчас достаточно и месяца.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что с россиян необходимо списать налоги на «условные доходы». По закону «условные доходы» появляются, когда банки освобождают от выплат кредитов или фирмы-операторы связи списывают задолженность. По мнению российского главы, такие налоги являются абсолютно «бессмысленной вещью» и накладывают «несправедливую налоговую нагрузку».