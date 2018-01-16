В Палестине установят памятник Гагарину

Вифлеем, 16 января. Бюст первого советского космонавта Юрия Гагарина будет установлен в палестинском городе Вифлееме.

Сообщается, что торжественная церемония открытия памятника пройдет 19 января на площади Рождества Христова в Вифлееме, на которой располагается одноименная базилика.

Участниками церемонии станут ряд государственных и религиозных деятелей. Инициатором проекта является международный фонд «Диалог культур — Единый мир».

«Эта христианская церковь, согласно преданию, была построена над местом рождения Иисуса Христа. Цель наших проектов заключается в объединении людей разных культур. Первого человека, который совершил полет в космос, знают, наверное, во всех уголках мира. Его личность является воплощением человеческих идеалов и символом служения народу», — цитирует газета «Известия» руководителя пресс-службы фонда Ирину Шамгунову.

Ранее Газета.ру сообщала, что число желающих стать космонавтами россиян увеличилось. В 2017 году поступило около 400 заявлений на участие в программе подготовки к полетам в космос, что на 20% больше, чем пять лет назад.