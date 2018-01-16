Выборы-2018: в России завершается создание избирательных участков в больницах и СИЗО

Москва, 16 января. В России подходит к концу период образования избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, аэропортах и на вокзалах.

Сообщается, что согласно плану, утвержденному Центральной избирательной комиссией, образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей возможно не позднее 16 января. Отмечается, что в исключительных случаях они могут быть созданы не позже 14 марта.

Также к 16 января должны быть образованы участки на территориях воинских частей, находящихся в местностях, удаленных от населенных пунктов.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина. Также стало известно, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон