Госдума введет штрафы до 1,5 млн рублей для продавцов фальшивых билетов на ЧМ-2018

Москва, 16 января. Государственная дума РФ вводит крупные штрафы за продажу фальшивых билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Сообщается, что Дума отказалась ввести уголовное наказание за реализацию фальшивых билетов.

Вместо этого, Комитет по госстроительству порекомендовал парламентариям рассмотреть документ, вводящий штрафы для продавцов подделок.

В законопроекте говорится, что компаниям-нарушителям будет грозить штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей, а гражданам — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин открыл торжественную церемонию жеребьевки чемпионата мира по футболу, проходившую в московском Государственном Кремлевском дворце. По словам российского главы, страна с нетерпением ждет чемпионат мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить мастерство и показать настоящий большой футбол.

«Надеемся, что чемпионат оставит приятное впечатление и у болельщиков. Они не только увидят лидеров мирового футбола, но и познакомятся с нашей культурой и историей, почувствуют наши радушие и открытость» — подчеркнул российский лидер.