Жилой дом взорвался в Антверпене, есть пострадавшие

Антверпен, 16 января. Не менее пяти человек пострадали во время взрыва в жилом доме, произошедшего в бельгийском Антверпене.

Сообщается, что взрыв произошел в понедельник вечером. По предварительным данным, причиной случившегося является бытовой газ.

Правоохранительные органы заявили, что произошедшее не является террористическим актом, говорится в материале Газеты.ру.

Известно, что взрывом разрушило три квартиры, также получили повреждения соседние дома.

В настоящее время на месте взрыва работают спасатели. Они смогли установить связь с людьми, остающимися под завалами. Информация о погибших не поступала.