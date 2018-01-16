Украина потребовала создания пятой подгруппы в Минске по передаче границы

Киев, 16 января. Вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Украина требует создания пятой подгруппы в Минске по передаче границы.

Сообщается, что Киев настаивает на создании пятой подгруппы в рамках минских соглашений, отвечающей за передачу Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.

По словам Геращенко, в минских соглашениях есть пункт, согласно которому контроль над границей должен быть передан киевским властям.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия более других стран заинтересована в реализации минских договоренностей. В частности, в прошлом году российский лидер выступил в поддержку идеи размещения миротворцев Организации Объединенных Наций в Донбассе. Однако Путин уточнял, что речь может идти лишь об обеспечении безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, миротворцы могут находиться в Донбассе только на линии разграничения.