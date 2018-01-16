Цены на жизненно необходимые лекарства в России упали на 1,8%

Москва, 16 января. По итогам года, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России понизились на 1,8%. Об этом сообщает Росздравнадзор.

Отмечается, что это рекордное снижение цен за последние пять лет. До этого цены на ЖНВЛП опускались лишь в 2013 году – но лишь на 0,6%.

Сильнее всего подешевели препараты стоимостью до 50 рублей – на 2,1%. В ценовой категории от 50 до 500 рублей снижение составило 1,9%. Лекарства, стоящие более 500 рублей, стали дешевле на 1%.

Как отмечают в Минздраве, снижение цен на ЖНВЛП вызвано государственным регулирование и мониторингом цен.

«Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства.

Напомним, что в августе прошлого года российский президент Владимир Путин распорядился внести в Государственную думу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при госзакупках лекарств. Изменения должны установить ответственность государственных (муниципальных) заказчиков закупок лекарств за полноту и достоверность сведений о заключенных контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов.